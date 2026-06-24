Edin Dzeko protagonizou um momentos menos positivo da vitória da Bósnia e Herzegovina sobre o Qatar (3-1), em jogo da terceira jornada do Grupo B do Mundial 2026.

O experiente avançado e capitão da seleção bósnia não escondeu o desagrado quando foi substituído aos 64 minutos. Ao abandonar o relvado, o jogador de 40 anos mostrou uma expressão de frustração e gesticulou na direção do banco, demonstrando claramente que pretendia continuar em campo à procura do golo.

Já sentado, Dzeko continuou a descarregar a irritação, protagonizando uma troca de palavras mais acalorada e acabando mesmo por atirar uma garrafa de água ao chão.

Apesar da reação do veterano, a decisão do selecionador Sergej Barbarez acabou por revelar-se acertada. Um dos jogadores lançados a partir do banco, Ermin Mahmic, marcou o terceiro golo da Bósnia e ajudou a selar o triunfo por 3-1.

Com este resultado, os bósnios garantiram o terceiro lugar do Grupo B, posição que poderá ser suficiente para assegurar uma vaga na fase a eliminar do Mundial 2026.

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