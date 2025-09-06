A seleção da Bósnia-Herzegovina goleou fora a congénere de São Marino por 6-0.

Numa partida na qual Amar Dedic, lateral do Benfica, foi poupado, os bósnios fizeram prevalecer o favoritismo, mas só chegaram à vantagem já depois da seleção anfitriã ter ficado reduzida a dez após a expulsão de Golinucci aos 16 minutos.

Ao minuto 22, Tahirovic fez o 1-0 e o resultado só voltou a ser alterado à entrada dos 20 minutos finais, período que trouxe um autêntico festival de golos. Dzeko assinou o 2-0 aos 70m e logo a seguir bisou. Bazdar, lançado pouco antes no jogo, fez o terceiro ao minuto 81, Alajbegovic ampliou para 5-0 aos 85 e Mujakic, também ele suplente utilizado, fez o 6-0 final aos 90 minutos.

Também neste sábado e no mesmo grupo, a Áustria venceu em casa a seleção de Chipre por 1-0. Sabitzer, num penálti convertido aos 54 minutos, evitou o primeiro tropeção dos austríacos no Grupo H.

Para a próxima terça-feira está marcado um Bósnia-Áustria pela liderança do grupo. As duas seleções estão separadas por três pontos, com vantagem para o conjunto dos Balcãs, que tem mais um jogo realizado.