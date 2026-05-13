Thiago Silva chegou ao FC Porto no mercado de janeiro a custo zero proveniente do Fluminense com o objetivo de ter minutos e, acima de tudo, ser opção nas escolhas de Carlo Ancelotti na convocatória para o Mundial2026. Ao que parece, essa opção está em aberto.

Numa entrevista ao jornal The Guardian, o treinador italiano disse que Thiago Silva está «no radar», salientando a forma física do campeão nacional pelos azuis e brancos.

«O Thiago Silva está no nosso radar, sim.Tem jogado muito bem, ganhou o campeonato português e está em excelente forma física», começou por dizer.

«Os líderes são importantes. Felizmente, este plantel conta com líderes muito respeitados. Líderes que não falam muito, mas dão o bom exemplo, como o Alisson, o Casemiro, o Marquinhos e o Raphinha. Nesse sentido, o plantel está em boas mãos», acrescentou.

Se a convocatória de Thiago Silva se confirmar, esta será a quinta participação do experiente central em Campeonatos do Mundo.

Outro tema que tem dado que falar é a presença de Neymar na lista de convocados. Sobre o assunto, Ancelotti afirmou que a ida do avançado depende, única e exclusivamente, do jogador do Santos.

«A convocatória de Neymar depende apenas dele. Depende do que o jogador demonstrar em campo. Esse é um critério muito claro e não se aplica apenas ao Neymar. Na maioria dos jogadores, é necessário avaliar o talento e a condição física, mas no caso do Neymar basta analisar o aspeto físico porque qualidade ele tem. Depende dele, não de mim», concluiu.

Carlo Ancelotti, recorde-se, vai divulgar a lista de convocados no dia 18 de maio. O Brasil está no Grupo C juntamente com Marrocos, Escócia e Haiti.