Neymar poderá estrear-se no Mundial na próxima quarta-feira. Carlo Ancelotti, selecionador do Brasil, confirmou que o jogador de 34 anos estará recuperado da lesão que contraiu e poderá, assim, ser opção. O ex-Barcelona, recorde-se, não chegou a viajar para o último jogo dos canarinhos, ficando no quartel-general a recuperar da lesão na coxa direita, que perdura há um mês.

«Neymar vai treinar amanhã (sábado) individualmente e depois, na segunda-feira, vai estar com a equipa e vai estar preparado para o jogo contra a Escócia», afirmou o técnico italiano na conferência de imprensa após a vitória (3-0) ante o Haiti.

Desde modo, o avançado do Santos, que ainda não jogou neste Mundial, poderá somar os primeiros minutos frente à Escócia, naquele que será o último jogo do Brasil na fase de grupos.