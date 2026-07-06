A eliminação do Brasil frente à Noruega, nos oitavos de final do Mundial 2026, deixou marcas profundas em Casemiro. O experiente médio brasileiro emocionou-se durante uma entrevista após o encontro, acabando por desabar em lágrimas quando questionado sobre a mensagem que deixaria às crianças que sonham um dia representar a seleção.

A pergunta recordava precisamente os jovens brasileiros que veem na «canarinha» uma esperança, lembrando que muitos cresceram a assistir às desilusões de gerações anteriores, mas nunca deixaram de acreditar.

Visivelmente abalado, Casemiro demorou largos segundos até conseguir responder.

«É difícil encontrar palavras nestes momentos. Quando começamos a jogar futebol, o sonho de qualquer brasileiro é ganhar um Campeonato do Mundo. Tive a terceira oportunidade, mas sinto-me um privilegiado», afirmou.

O médio fez questão de defender o empenho de todo o grupo, apesar da eliminação precoce.

«Tenho muito orgulho daquilo que eu e todos os jogadores fizemos aqui. Até das gerações que não venceram. Trabalhámos, tentámos fazer um bom trabalho. Sabemos que acabamos por desapontar mais de 210 milhões de brasileiros», confessou.

Sem conseguir esconder a emoção, Casemiro interrompeu várias vezes o discurso e acabou por revelar qual era o único pensamento que lhe ocupava a cabeça naquele momento.

«Agora... só quero estar com a minha família, com os meus filhos. Porque é difícil. Desculpem», disse, antes de terminar a entrevista com as lágrimas já impossíveis de conter.

A derrota frente à Noruega ditou a eliminação do Brasil logo nos oitavos de final, algo que a seleção brasileira não vivia desde o Mundial de Itália, em 1990, e mantém a seca de títulos mundiais que perdura desde 2002.

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