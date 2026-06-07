A seleção brasileira sofreu uma baixa de última hora para o Mundial 2026. Wesley foi retirado da convocatória após os exames médicos realizados este domingo confirmarem uma lesão muscular no adutor da coxa esquerda, sofrida no encontro particular frente ao Egito (2-1).

A informação foi divulgada pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF), que explicou que o jogador foi reavaliado pela equipa médica da seleção e submetido a uma ressonância magnética, exame que confirmou a gravidade da lesão.

Perante o diagnóstico, a CBF anunciou a chamada de Éderson, da Atalanta, para substituir Wesley na lista de convocados. O médio deverá juntar-se à comitiva brasileira já esta segunda-feira, nos Estados Unidos.

Em comunicado, o organismo deixou ainda uma mensagem de apoio ao jogador lesionado.

«A CBF lamenta a lesão. Wesley é um atleta querido pelo grupo e será sempre considerado parte desta equipa que procura o hexacampeonato mundial», pode ler-se.