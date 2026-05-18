Mundial 2026: Neymar na lista de convocados do Brasil
Avançado do Santos foi um dos 26 chamados por Carlo Ancelotti, numa lista da qual Thiago Silva (FC Porto) ficou de fora
Está confirmado: Neymar vai mesmo estar no próximo Campeonato do Mundo. O anúncio foi feito por Carlo Ancelotti, na noite desta segunda-feira, quando divulgou a convocatória da seleção brasileira para a competição que vai decorrer nos Estados Unidos, México e Canadá.
À frente de uma plateia cheia no Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro, o técnico italiano leu os 26 nomes que vão representar o Brasil na próxima grande competição de seleções, onde estava o avançado brasileiro do Santos, apesar das últimas lesões. Já Thiago Silva, experiente central que acabou de ser campeão nacional pelo FC Porto acabou por ficar de fora.
Antes da prova na América do Norte, a canarinha ainda tem dois jogos de preparação diante do Panamá, a 31 de maio, e Egito, no dia 6 de junho.
De recordar, o Brasil integra o grupo C e tem como adversários Marrocos, Haiti e Escócia. Será contra a formação africana que a formação sul-americana se vai estrear, a 13 de junho.
Cinco vezes campeã do mundo, o Brasil é recordista de títulos na competição. Venceu em 1958, 1962, 1970, 1994 e 2002. Foi finalista vencido em 1950 e 1998.
Confira aqui a lista dos convocados por Carlo Ancelotti:
Guarda-redes: Alisson (Liverpool), Ederson (Fenerbahçe), Weverton (Grémio).
Defesas: Alex Sandro (Flamengo), Bremer (Juventus), Danilo (Flamengo), Douglas Santos (Zenit), Gabriel Magalhães (Arsenal), Ibañez (Al-Ahli), Leo Pereira (Flamengo), Marquinhos (PSG) e Wesley (Roma).
Médios: Bruno Guimarães (Newcastle), Casemiro (Manchester United), Fabinho (Al-Ittihad) e Lucas Paquetá (Flamengo).
Avançados: Endrick (Lyon), Gabriel Martinelli (Arsenal), Igor Thiago (Brentford), Luiz Henrique (Zenit), Matheus Cunha (Manchester United), Neymar (Santos), Raphinha (Barcelona), Rayan (Bournemouth) e Vini Jr. (Real Madrid).
(Artigo atualizado às 22h13)