Neymar foi atingido por um saco de pipocas, arremessado da bancada, depois do empate do Brasil contra a Venezuela. No final da partida, o internacional brasileiro condenou o sucedido e arrasou o adepto que lhe acertou com as pipocas.



«É triste, obviamente que é muito triste. Não venho para aqui de férias, muito menos para passear. Vim fazer o que mais amo: jogar futebol e defender o meu país», começou por dizer citado pelo Globo Esporte.



«Estamos aqui para fazer o nosso melhor. Muitas vezes, o resultado não é o que os adeptos esperam. Esse adepto atirou... nem vi o que foi, só vi que me acertou e fiquei nervoso. Condeno esse tipo de atitude, é mau para o futebol e para o ser humano. Uma pessoa que faz esse tipo de coisas não é uma pessoa educada, não vai conseguir educar o seu filho da melhor maneira possível. Se ele reclama tanto, deveria ter treinado melhor e estar dentro de campo», acrescentou.

O momento em que Neymar é atingido por saco de pipocas: