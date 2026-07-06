O nome de Orjan Nyland ficará para sempre ligado à maior vitória da história da Noruega em Campeonatos do Mundo. Na noite em que os nórdicos eliminaram o Brasil (2-1) e alcançaram, pela primeira vez, os quartos de final da competição, o guarda-redes defendeu um penálti, assinou várias intervenções decisivas e tornou-se um dos heróis de uma qualificação histórica.

No entanto, há pouco mais de uma semana que é um guarda-redes sem clube. Aos 35 anos, terminou o contrato com o Sevilha, depois de uma época praticamente passada no banco, e preparava-se para disputar aquele que poderia ser o último grande torneio da carreira.

Poucos imaginavam que seria um dos protagonistas do Mundial. Muito menos na Noruega.

As dúvidas assombraram a presença no Mundial

Antes do arranque da competição, a baliza era apontada por muitos analistas e adeptos como a principal fragilidade de uma seleção que sonhava em fazer história. Enquanto Erling Haaland, Martin Odegaard ou Antonio Nusa enchiam manchetes, Nyland era frequentemente identificado como o possível «calcanhar de Aquiles» da equipa.

As dúvidas cresceram ainda mais quando Nikita Haikin, guarda-redes do Bodo/Glimt, obteve nacionalidade norueguesa e tentou mudar da Rússia para a Noruega. Muitos defendiam que deveria assumir a titularidade, mas a FIFA recusou a alteração por questões regulamentares.

Nyland manteve o lugar. E acabou por responder da melhor maneira.

Da neve de Volda para o maior palco do futebol

Natural de Volda, no oeste da Noruega, Nyland cresceu entre montanhas e fiordes. O pai, Jostein Nyland, também foi guarda-redes e acabou por ser a principal influência para que Orjan seguisse o mesmo caminho entre os postes. No entanto, como acontece com muitos jovens noruegueses, o futebol nunca foi a única paixão.

Na infância praticou esqui alpino e chegou também a jogar andebol, modalidade onde desenvolveu reflexos e velocidade de reação que ainda hoje fazem parte das suas maiores qualidades entre os postes.

Acabou, porém, por escolher definitivamente o futebol e iniciou a carreira no Hodd, antes de se afirmar no Molde, onde conquistou o campeonato norueguês.

A partir daí construiu uma longa carreira internacional, passando por Ingolstadt, Aston Villa, Norwich City, Bournemouth, Reading, Leipzig e Sevilha.

Apesar da experiência acumulada nas principais ligas europeias, raramente conseguiu afirmar-se durante muitos anos como titular absoluto. A carreira foi marcada por constantes mudanças de clube e pela imagem de guarda-redes fiável para compor plantéis, mais do que de estrela.

O desemprego antes do Mundial

A temporada 2025/26 voltou a refletir esse percurso.

Depois de ter perdido a titularidade no Sevilha para Vlachodimos, ex-Benfica, participou apenas em sete encontros oficiais e viu o contrato terminar no final de junho e ficou livre no mercado.

Na seleção, porém, a história sempre foi diferente.

Internacional desde 2013, soma já 75 jogos pela Noruega e manteve sempre a confiança da equipa técnica, mesmo quando atravessava momentos menos positivos nos clubes.

A noite que mudou tudo

Contra o Brasil, nos oitavos de final, assinou provavelmente uma das melhores exibições da carreira.

Primeiro defendeu o penálti de Bruno Guimarães logo aos 14 minutos. Depois travou Vinícius Jr. em várias ocasiões e, já com a Noruega em vantagem, protagonizou uma defesa que já entra na lista das imagens do torneio, evitando um autogolo de Kristoffer Ajer com uma estirada incrível sobre a linha de baliza.

Enquanto Erling Haaland resolveu o encontro com dois golos, Nyland construiu a vitória muito antes do apito final.

«Foi o jogo mais importante da minha carreira. É fantástico estar aqui e ajudar a equipa a chegar aos quartos de final», assumiu.

«Agora sabem para quem ligar»

No final do encontro, o guarda-redes garantiu que ainda nem tinha olhado para o telemóvel, mas deixou uma frase que rapidamente ganhou destaque.

«Toda a gente sabe para quem ligar quando precisarem de alguém. Acho que hoje mostrei isso», atirou.

A verdade é que mostrou mesmo.

O homem que muitos apontavam como o elo mais fraco da Noruega acabou por ser um dos grandes rostos da maior vitória da história do futebol do país. Há poucos dias ficou desempregado. Hoje é difícil imaginar que continue sem clube...

Aos 35 anos, Nyland transformou as dúvidas em aplausos e escreveu, provavelmente, o capítulo mais bonito de uma carreira construída muito mais à base da persistência do que da fama. No país que o via como um problema, passou a ser um herói.