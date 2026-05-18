Após divulgada a lista do Brasil para o próximo Campeonato do Mundo, com o nome de Neymar incluído, o avançado fez, pouco depois, uma publicação nas redes sociais em parceria com a Puma, marca que patrocina o jogador brasileiro.

«A chamada por que todos esperávamos… Não seria o palco mundial sem Neymar», pode ler-se na legenda de um curto vídeo onde Neymar aparece a rasgar uma folha em que está escrito que não estaria na convocatória da canarinha.

Apesar das recentes lesões, o avançado de 34 anos foi um dos 26 escolhidos por Carlo Ancelotti para participar no Mundial 2026, que terá início no próximo dia 11 de junho.

