Mundial 2026
Há 1h e 51min
VÍDEO: a reação de Neymar à convocatória para o Mundial 2026
Avançado não perdeu tempo a reagir à chamada de Carlo Ancelotti
GP
Após divulgada a lista do Brasil para o próximo Campeonato do Mundo, com o nome de Neymar incluído, o avançado fez, pouco depois, uma publicação nas redes sociais em parceria com a Puma, marca que patrocina o jogador brasileiro.
«A chamada por que todos esperávamos… Não seria o palco mundial sem Neymar», pode ler-se na legenda de um curto vídeo onde Neymar aparece a rasgar uma folha em que está escrito que não estaria na convocatória da canarinha.
Apesar das recentes lesões, o avançado de 34 anos foi um dos 26 escolhidos por Carlo Ancelotti para participar no Mundial 2026, que terá início no próximo dia 11 de junho.
