Com uma boa exibição a acompanhar, o Brasil venceu o Egito por 2-1, em Cleveland, na última madrugada, num jogo de preparação para o Mundial 2026.

Os primeiros 11 minutos do encontro tiveram dois golos, um para cada lado, ambos a castigarem erros crassos do rival.

Primeiro, aos 7 minutos, a pressão de Bruno Guimarães a uma saída de bola mal ensaiada pelos egípcios permitiu-lhe fazer o 1-0. Só que, pouco depois, Marquinhos mediu mal um atraso para Alisson e isolou Mostafa Zaki, que não perdoou.

O erro não pesou no moral dos brasileiros, que dominaram a partida e colecionaram várias ocasiões para tornarem a passar para a frente do resultado, o que aconteceria aos 52 minutos, por Endrick.

Apesar das boas indicações deixadas pela Canarinha, nem tudo foram boas notícias para Carlo Ancelotti, que viu o lateral-direito Wesley deixar o jogo em lágrimas devido a uma lesão muscular.

«Temos de esperar pelo diagnóstico de amanhã. Ele vai fazer exames, tem um problema muscular. É uma pena a lesão do Wesley, mas temos jogadores que podem substituí-lo», comentou o treinador italiano, após o encontro.

O Brasil estreia-se no Mundial 2026 no dia 13 de junho (23h00), frente a Marrocos, enquanto o Egito inicia a participação no torneio dois dias depois diante da Bélgica (20h00).