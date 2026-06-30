Mundial 2026
Há 1h e 15min
VÍDEO: freiras vão à «loucura» com o triunfo do Brasil
Golo de Martinelli, que deu a passagem aos canarinhos, alegrou todo o povo brasileiro
TFR
Golo de Martinelli, que deu a passagem aos canarinhos, alegrou todo o povo brasileiro
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O Brasil ultrapassou o Japão, com um golo em tempo de compensação, num jogo em que se viu a perder desde o primeiro tempo. A passagem aos «oitavos» dos canarinhos foi, portanto, fui festejado por todo o país.
Um vídeo de freiras, do Mosteiro Santa Maria dos Anjos, tornou-se viral nas redes sociais. O triunfo levou à «loucura» as «irmãs», que vibraram imenso com a passagem brasileira. De bandeiras na mão e entre abraços, saltos e aplausos, viveu-se as verdadeiras emoções do Mundial.
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