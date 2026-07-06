Erling Haaland foi a grande figura da histórica vitória da Noruega sobre o Brasil (2-1), nos oitavos de final do Mundial 2026, e também assumiu o papel principal nos festejos que se seguiram ao apito final.

Autor dos dois golos que eliminaram a «canarinha» e colocaram os noruegueses nos quartos de final de um Campeonato do Mundo pela primeira vez na história, o avançado do Manchester City liderou a celebração junto dos adeptos em Nova Jérsia.

Perante milhares de adeptos noruegueses, Haaland pegou numa baqueta e assumiu o comando do tradicional «remar viking», batendo no tambor enquanto os companheiros se alinhavam à sua frente para imitar o movimento de remar, sincronizados com a bancada.

A coreografia, inspirada na tradição viking e já habitual nos jogos da seleção escandinava, tornou-se o símbolo da comunhão entre equipa e adeptos, num momento que rapidamente se espalhou pelas redes sociais.

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