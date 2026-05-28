Más notícias para a seleção brasileira. Neymar vai falhar os próximos compromissos da equipa orientada por Carlo Ancelotti, depois de os exames realizados em Teresópolis confirmarem uma lesão mais grave do que inicialmente previsto.

Rodrigo Lasmar, médico da seleção brasileira, revelou em conferência de imprensa que o avançado se apresentou na Granja Comary e foi imediatamente reavaliado pela equipa clínica.

«O Neymar apresentou-se ontem na Granja Comary, fez todos os exames médicos e complementares e terminou a avaliação com uma ressonância magnética que identificou uma lesão muscular de grau 2 no gémeo da perna direita. Não se trata apenas de um edema», explicou.

O responsável clínico apontou ainda um prazo de recuperação entre duas a três semanas.

«O jogador continua em tratamento. A nossa expectativa é que possa receber alta dentro de duas a três semanas. Está connosco num processo de tratamento intensivo e vamos avaliar diariamente a evolução», acrescentou.

Com este cenário, Neymar fica de fora dos particulares frente ao Panamá e ao Egito, marcados para 31 de maio e 6 de junho.

Recorde-se que o internacional brasileiro lesionou-se ao serviço do Santos, no encontro frente ao Coritiba, disputado a 17 de maio para o Brasileirão.