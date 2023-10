Neymar lesionou-se no jogo entre o Uruguai e o Brasil, da fase de qualificação sul-americana para o Mundail 2026, e teve de ser substituído por Richarlison no fecho da primeira parte. O internacional brasileiro queixou-se do joelho esquerdo e deixou o relvado de maca e em lágrimas.



Após a partida, o médico do Escrete frisou que era cedo para adiantar qualquer tipo de diagnóstico e adiantou que o jogador irá realizar mais exames esta quarta-feira.



Neymar deixou o estádio Centenário, em Montevideu, de muletas. À atenção de Jorge Jesus e do Al Hilal, claro.



Veja o momento da lesão de Neymar: