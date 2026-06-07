Com o Mundial à porta, Neymar decidiu mudar o visual para assinalar a sua última participação na prova.

Num vídeo publicado nas redes sociais, é possível ver o processo de mudança de penteado do camisola 10 da Canarinha, inspirado no visual usado no Mundial 2018, na Rússia.

De relembrar que Neymar continua a recuperar de uma lesão no gémeo e só deve voltar a treinar com bola na próxima semana.

O craque do Santos não viajou com a seleção brasileira para Cleveland, onde a Canarinha venceu o Egito por 2-1, tendo ficado em recuperação na Nova Jérsia.

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