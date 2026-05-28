Mundial 2026
Há 10 min
VÍDEO: seleção brasileira arranca preparação para o Mundial
CBF mostra chegada dos craques «canarinhos» ao centro de treinos
A seleção brasileira já começou os trabalhos de preparação para o Mundial de 2026, nos EUA, Canadá e México.
Num vídeo divulgado pela CBF, nas redes sociais, os jogadores convocados reuniram-se na Granja Comary, o centro de treinos da seleção.
O destaque vai o abraço entre Neymar e o técnico Carlo Ancelotti. Depois de todas as polémicas a envolver o astro do Santos, o jogador acabou por ser um dos 26 escolhidos para representar o Brasil, no torneio deste verão.
De recordar que a jornada dos canarinhos rumo ao «hexa» começa a 13 de junho, diante de Marrocos.
Veja aqui o vídeo do Brasil:
