A seleção brasileira já começou os trabalhos de preparação para o Mundial de 2026, nos EUA, Canadá e México. 

Num vídeo divulgado pela CBF, nas redes sociais, os jogadores convocados reuniram-se na Granja Comary, o centro de treinos da seleção. 

O destaque vai o abraço entre Neymar e o técnico Carlo Ancelotti. Depois de todas as polémicas a envolver o astro do Santos, o jogador acabou por ser um dos 26 escolhidos para representar o Brasil, no torneio deste verão. 

De recordar que a jornada dos canarinhos rumo ao «hexa» começa a 13 de junho, diante de Marrocos.

