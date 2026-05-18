VÍDEO: veja a festa do momento em que Neymar é convocado para o Mundial
Carlo Ancelotti foi «obrigado» a interromper a conferência de imprensa dada a dimensão dos festejos na sala
Era o nome mais esperado pelos adeptos brasileiros e não só. Neymar foi convocado esta segunda-feira por Carlo Ancelotti e vai marcar presença no próximo Campeonato do Mundo nos Estados Unidos, México e Canadá.
Ora, a festa foi tão grande que o selecionador da canarinha foi mesmo obrigado a fazer um compasso de espera durante a conferência de imprensa devido aos fortes festejos que se fizeram sentir no Museu do Amanhã, local escolhido para a divulgação da lista.
Houve ainda quem falhou o momento de forma caricata. Durante uma transmissão televisiva do canal de Youtube da Confederação Brasileira de Futebol, quando Ancelotti mencionou o nome de Neymar apareceu uma publicidade.
De recordar, o avançado do Santos faz parte dos 26 escolhidos por Carlo Ancelotti para o próximo Mundial. O Brasil está no grupo C juntamente com Marrocos, Haiti e Escócia.