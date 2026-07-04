Declarações de Bubista, selecionador nacional de Cabo Verde, após a derrota frente à Argentina por 3-2, após prolongamento, nos 16 avos de final do Campeonato do Mundo de 2026:

Jogadores dignificaram Cabo Verde

«Estou muito orgulhoso desta equipa, deste grupo de trabalho. Acho que o que fizemos frente à Argentina dignifica o que é o nosso país. Jogámos contra o campeão do Mundo e conseguimos chegar duas vezes ao empate depois de estar a perder, conseguimos levar o jogo para prolongamento. Acabámos por perder o jogo numa bola parada, mas tenho um grande orgulho nos nossos jogadores, dignificaram Cabo Verde, mostraram o que é o nosso caráter, a nossa identidade. Foi pena».