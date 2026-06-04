Cabo Verde vai emitir uma moeda comemorativa e lançar um selo postal para assinalar a estreia da seleção nacional em mundiais de futebol, de acordo com o Boletim Oficial do arquipélago.

A participação dos Tubarões Azuis no Mundial 2026 é descrita pelo Governo como «uma conquista histórica e uma vitória do povo cabo-verdiano», segundo o decreto-regulamentar que autoriza a emissão da moeda.

O documento autoriza o Banco de Cabo Verde (BCV) a emitir uma moeda de valor facial de 200 escudos, com um máximo de 24.250 exemplares, incluindo versões para circulação e acabamento especial para fins numismáticos e de coleção.

O diploma foi aprovado em Conselho de Ministros em 28 de maio, promulgado em 2 de junho e publicado no Boletim Oficial na quarta-feira, entrando esta quinta-feira em vigor.

O selo postal, intitulado «Primeira Presença de Cabo Verde no Mundial de Futebol - 2026», será lançado em circulação na segunda-feira, cumulativamente com os selos em vigor.

A emissão filatélica inclui selos de 40 e 60 escudos, cada qual com tiragem de 40.000 exemplares, além de um bloco de 200 escudos com 5.000 exemplares e envelope de primeiro dia com selos no valor de 400 escudos.

Os Tubarões Azuis estreiam-se na fase final do Mundial 2026 no dia 15 de junho, diante da Espanha, em Atlanta, e enfrentam ainda, no grupo H, as seleções do Uruguai e da Arábia Saudita.

O Mundial 2026, que decorre de 11 de junho a 19 de julho, contará pela primeira vez com 48 seleções, apurando-se para a fase a eliminar os dois primeiros de cada um dos 12 grupos, bem como os oito melhores terceiros.