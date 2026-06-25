A histórica atuação de Vozinha na estreia de Cabo Verde no Mundial, frente à Espanha, já valeu ao guarda-redes de 40 anos uma expansão enorme a nível de redes sociais.

Agora, o antigo guarda-redes do Desp. Chaves deu o nome a… uma nova espécie de molusco - «Aldisa vozinhai», uma pequena lesma-do-mar de cerca de quatro milímetros que era, até então, desconhecida.

A nova espécie marinha foi encontrada por investigadores espanhóis, mais concretamente por Jesús Ortea. Na descrição científica publicada na obra «Historias de la Bioadversidad», o autor explica que escolheu o nome do guardião por considerar que teve «um papel de destaque» na estreia de Cabo Verde.

A análise realizada permitiu aos investigadores concluir que se tratava de uma espécie até então desconhecida da ciência.

Jesús Ortea atirou, ainda, que a «coloração vermelha intensa da espécie» inspirou a homenagem ao internacional cabo-verdiano. Esta homenagem surge também de forma de agradecimento ao povo de Cabo Verde.

Isto porque, em 2023, o investigador espanhol foi premiado com a Medalha de Mérito Ambiental pelos contributos para o estudo da biodiversidade marinha do país.