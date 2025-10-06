A seleção de futebol de Cabo Verde, um país com menos de 600 mil habitantes, está muito perto de alcançar a primeira qualificação da história para um campeonato do mundo.

Uma vitória contra a Líbia, na próxima quarta-feira (8), garante aos «tubarões azuis» o apuramento direto para o Mundial 2026. No entanto, até um empate poderá bastar, desde que os Camarões não vençam nas Maurícias, no mesmo dia, na penúltima jornada do Grupo D da zona africana de apuramento.

Caso o objetivo não se concretize nesta jornada, Cabo Verde terá mais uma oportunidade de selar o feito inédito, quando receber a modesta seleção de Essuatíni, última classificada do grupo, na próxima semana, na segunda-feira (13).

A equipa orientada por Pedro Brito, conhecido por Bubista, soma 19 pontos e lidera o grupo. Tem mais quatro pontos do que os Camarões, apontados como principais favoritos ao primeiro lugar do grupo. A Líbia é terceira classificada, a cinco pontos dos cabo-verdianos e a um dos Camarões, com quem deve disputar o segundo lugar, que pode dar apuramento: os quatro melhores segundos classificados entre os nove grupos da qualificação africana participam no play-off africano e, posteriormente, intercontinental. Angola, com dez pontos no quarto lugar, ainda pode colocar-se na luta pelo segundo posto. Maurícias (cinco pontos) e Essuatíni (dois) já não podem qualificar-se.

O Mundial 2026 vai decorrer nos Estados Unidos, México e Canadá, entre 11 de junho e 19 de julho.

