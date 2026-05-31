Cabo Verde bate a Sérvia em jogo de preparação
«Tubarões Azuis» contaram com forte apoio no Estádio do Restelo, em Lisboa
«Tubarões Azuis» contaram com forte apoio no Estádio do Restelo, em Lisboa
Cabo Verde deu um grande passo na preparação para a participação inédita num Mundial. No Estádio do Restelo, em Lisboa, os Tubarões Azuis bateram a Sérvia por 3-0, num jogo de preparação.
Já depois de realizar o estágio de uma semana em Troia, este domingo o Restelo vestiu-se das cores da seleção de Cabo Verde naquele que será o último teste antes de viajar para os Estados Unidos.
Vozinha (Desp. Chaves), Sidny (Benfica), Telmo Arcanjo (V. Guimarães) e Jovane Cabral (Estrela da Amadora) alinharam de início pela formação de Bubista. Do lado da Sérvia, o ex-Benfica Zivkovic foi titular e envergou a braçadeira de capitão.
Cabo Verde abriu as contas do jogo relativamente cedo na partida. Na passagem do minuto 11, Ryan arrancou pelo lado direito e serviu Kevin Lenini, que de pé esquerdo atirou cruzado para o primeiro da tarde.
Na segunda parte a Sérvia esteve perto de empatar a partida, mas acertou em cheio no poste. A resposta de Cabo Verde surgiu... com dois golos em quatro minutos.
Novamente num contra-ataque rápido, Hélio Varela combinou com Laros Duarte, que rematou de forma certeira para dilatar a vantagem cabo-verdiana (59m).
Pouco tempo depois, Benchimol, ex-Estoril e Benfica, surgiu já dentro de área para desviar para o 3-0 final (63m).
Com esta vitória confortável, Cabo Verde parte para os Estados Unidos com a confiança reforçada. Esta segunda-feira voltam a estagiar em Troia, sendo que na terça-feira viajam para solo americano.
Cabo Verde, recorde-se, faz parte do grupo H – juntamente com Espanha, Uruguai e Arábia Saudita. A estreia ocorre no dia 15 de junho frente à Espanha.