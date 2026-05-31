Cabo Verde deu um grande passo na preparação para a participação inédita num Mundial. No Estádio do Restelo, em Lisboa, os Tubarões Azuis bateram a Sérvia por 3-0, num jogo de preparação.

Já depois de realizar o estágio de uma semana em Troia, este domingo o Restelo vestiu-se das cores da seleção de Cabo Verde naquele que será o último teste antes de viajar para os Estados Unidos.

Vozinha (Desp. Chaves), Sidny (Benfica), Telmo Arcanjo (V. Guimarães) e Jovane Cabral (Estrela da Amadora) alinharam de início pela formação de Bubista. Do lado da Sérvia, o ex-Benfica Zivkovic foi titular e envergou a braçadeira de capitão.

Cabo Verde abriu as contas do jogo relativamente cedo na partida. Na passagem do minuto 11, Ryan arrancou pelo lado direito e serviu Kevin Lenini, que de pé esquerdo atirou cruzado para o primeiro da tarde.

Na segunda parte a Sérvia esteve perto de empatar a partida, mas acertou em cheio no poste. A resposta de Cabo Verde surgiu... com dois golos em quatro minutos.

Novamente num contra-ataque rápido, Hélio Varela combinou com Laros Duarte, que rematou de forma certeira para dilatar a vantagem cabo-verdiana (59m).

Pouco tempo depois, Benchimol, ex-Estoril e Benfica, surgiu já dentro de área para desviar para o 3-0 final (63m).

Com esta vitória confortável, Cabo Verde parte para os Estados Unidos com a confiança reforçada. Esta segunda-feira voltam a estagiar em Troia, sendo que na terça-feira viajam para solo americano.

Cabo Verde, recorde-se, faz parte do grupo H – juntamente com Espanha, Uruguai e Arábia Saudita. A estreia ocorre no dia 15 de junho frente à Espanha.