Sidny Cabral vai concretizar o sonho de jogar contra a Argentina de Lionel Messi num Mundial, mas no final já revelou que prefere trocar camisola com o Otamendi, ex-companheiro no Benfica, apesar de considerar o capitão argentino «o melhor jogador de todos os tempos».

«Messi? Não, não. Vou trocar a minha camisola com o Otamendi. É o meu companheiro de equipa até esta época», partilhou o jogador que representou o Benfica na segunda metade da última época, em declarações ao jornal espanhol AS.

«Para os jogadores, é uma grande honra jogar contra Messi. Ele é o melhor de todos os tempos. Estamos centrados em nós mesmos, no nosso jogo e em como vamos abordar a partida. É nisso que estamos concentrados agora», acrescentou o lateral.

Cabo Verde é uma das equipas revelação no Mundial 2026. A viver a primeira experiência num campeonato do mundo, os tubarões azuis vão jogar os 16 avos de final com a Argentina, atual campeã mundial, na sexta-feira. Sidny Lopes Cabral, partilhou quais são as expectativas do grupo cabo-verdiano para o encontro.

«Estamos muito confiantes e temos a certeza que faremos um ótimo jogo contra a Argentina e avançaremos para a próxima fase», começou por dizer.

«Será uma partida difícil para nós, será intensa. Julián Álvarez é um avançado perigoso. Mas acho que há muitos fatores em jogo. Gosto do Messi, Otamendi, Lautaro Martínez e Enzo Fernández. Honestamente, eles têm jogadores magníficos. Todos possuem grandes qualidades», acrescentou.

A campanha de Cabo Verde na competição tem dado que falar pelo mundo fora. Os jogadores têm sido bastantes acarinhados, mas existe um que tem tido especial destaque. O guarda-redes Vozinha, depois da exibição no jogo de estreia frente à Espanha, tornou-se um fenómeno no digital.

«Ele teve um aumento enorme de popularidade no Instagram e nas redes sociais. Estou muito feliz por ele. Ele jogou muito bem contra a Espanha, e tudo o que aconteceu depois com o Instagram dele é incrível, realmente incrível», comentou Sidny.

O jogador de 40 anos, antes da partida com os espanhóis tinha pouco mais de 50 mil seguidores no Instagram, após o apito final contava com mais de um milhão e atualmente já ultrapassou a marca dos 17 milhões.