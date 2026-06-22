Ki grandi, Cabo Verde!

O primeiro parágrafo vai assim mesmo, em crioulo, por respeito e deferência para um povo que está a dar uma lição ao mundo: uma lição de solidariedade, valentia e patriotismo.

Depois de travar a Espanha, a seleção cabo-verdiana travou esta noite o Uruguai. Dois jogos na maior montra do futebol, dois campeões do mundo dobrados.

Se isto não é digno de um filme, então o que será?

Ora por falar em filmes, interessa dizer que o guião deste Cabo Verde-Uruguai parecia escrito por um argumentista com um fraquinho por comédias dramáticas. Teve de tudo: golaços, ofertas, reviravoltas, heróis quase caídos em desgraça e uma mãe à beira de um ataque de nervos num camarote.

Foi preciso amor à arte para aguentar estes noventa minutos.

No fim, o empate deixa os Tubarões Azuis a um pontinho de fazerem história no Mundial 2026. Quer dizer, à partida deixa, três pontos devem chegar. Mas nunca se sabe.

O que sim, se sabe, é que tudo começou num ambiente de festa rija. Vozinha, o homem do momento, subiu ao relvado com estatuto de estrela rock. Cada vez que a bola lhe chegava aos pés, as bancadas vinham abaixo em aplausos.

Parecia que estávamos no festival da Baía das Gatas, mas com chuteiras e luvas.

A euforia atingiu o pico quando Kevin Pina resolveu testar a aerodinâmica da bola e sacou um golaço do meio da rua. É verdade que, na baliza contrária, Muslera não ficou isento de culpas, mas não vamos tirar o mérito a quem o teve.

O mesmo Muslera que, na segunda parte, numa saída burlesca da baliza, permitiu a Hélio Varela rematar para a baliza deserta e fazer um golo fácil.

Pelo meio, o Uruguai fez dois golos em cima do intervalo, no espaço de três minutos. Foi um daqueles baldes de água tão gelada que até os termómetros do estádio se constipam.

Curiosamente, ambos os golos uruguaios tiveram Maxi Araújo como protagonista: marcou o primeiro e assistiu Canobbio para o segundo. O esquerdino está a fazer um Mundial enorme e valorizar a cada jogo. O que, para o Sporting, é uma boa e uma má notícia ao mesmo tempo.

O Uruguai, de resto, teve sempre mais bola, mais ataques, mais oportunidades de golo. Chegou mesmo a marcar, no que podemos chamar de momento ataque cardíaco da noite: Vozinha, o herói intocável, o homem que parava tudo e era aplaudido a cada toque, decidiu dar uma fífia estranha abriu a baliza e Cabo Verde emudeceu.

Num dos camarotes, a dona Ana Cândida Évora, mãe do guardião, deve ter visto a vida toda a andar para trás. Mas, vá lá, suspirou fundo, quando o VAR descobriu um fora de jogo.

Mas ainda não tinha acabado e os cabo-verdianos precisaram de se agarrar ao peito mais duas ou três vezes, em situações muito perigosas de golo. Cabo Verde, é verdade, também ameaçou um par de vezes e por isso o empate assenta que nem alta-costura italiana neste jogo.

Agora, haja coração para o que aí vem. Mais importante, continuamos a sonhar juntos, nha manos.

Figura: Maxi Araújo

Um golo pleno de oportunidade, uma assistência para o golo de Canobbio e ainda esteve no terceiro golo do Uruguai, que só não contou porque o VAR descobriu um fora de jogo. O jogador do Sporting está com a potência toda, a ser a figura deste Uruguai e um dos destaques deste Mundial. Para nós, que o conhecemos bem, não é nada de novo.

Positivo: Kevin Pina

O golo que marcou do meio da rua, num livre a uns bons 35 metros da baliza que serviu para disparar um míssil, abriu caminho a uma excelente exibição do médio defensivo, que tal como Vozinha já passou também pelo Desp. Chaves. No resto do tempo, correu, tapou espaços, recuperou bolas e ainda ajudou a organizar o jogo com muito propósito.