A seleção de Cabo Verde já está em solo americano, poucos dias antes do começo do Mundial de 2026.

Num vídeo publicado nas redes sociais, os tubarões azuis mostraram como foi a viagem até aos EUA.

Entre danças, gargalhadas e jogos de tabuleiro, os jogadores e equipa técnica fizeram com que a jornada, de cerca de oito horas, passasse mais rápido.

À chegada ao aeroporto de Boston, os atletas foram recebidos efusivamente pelos trabalhadores cabo-verdianos.

Antes de seguir para a América do Norte, Cabo Verde disputou e venceu o encontro de preparação, no último domingo, frente à Sérvia (3-0), no Estádio do Restelo, em Lisboa.

De recordar que a seleção africana integra o Grupo H e vai estrear-se no Mundial deste verão a 15 de junho, diante da Espanha, em Atlanta. Seguem-se Uruguai (dia 21) e Arábia Saudita (dia 27).

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