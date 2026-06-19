Já está! Vozinha está muito perto de cumprir outro sonho. Depois de ter brilhado na estreia de Cabo Verde frente a Espanha, o guarda-redes de 40 anos confessou que o que mais queria era poder ter a mãe nos Estados Unidos a acompanhar o Mundial.

Pois bem, os desejos são ordens para os heróis nacionais. Ana Cândida Évora, mãe do ex-jogador do Desp. Chaves, aterrou esta sexta-feira em Miami, para poder então acompanhar o jogo frente ao Uruguai, deste domingo. Chegou, vestida de rosa e de sorriso na cara, e foi prontamente recebida por membros da FIFA.

Todo o processo foi muito rápido. Ana Cândida Évora, que nunca tinha saído de Cabo Verde, precisou de tratar do passaporte e do visto em tempo recorde. Viajou da ilha da Praia, capital de Cabo Verde, aterrando na tarde desta sexta-feira em solo americano.

Vozinha poderá, assim, cumprir mais um sonho. Terá um emocionante Cabo Verde-Uruguai, deste domingo (23h), em que saberá que poderá contar com o apoio da mãe nas bancadas - ou o inverso caso faça «asneira». Seja o que for, terá quem mais importa a seu lado num dos dias mais importantes da sua vida.