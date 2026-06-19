VÍDEO: mãe de Vozinha já está em Miami para ver o filho no Mundial
Ana Cândida Évora vai marcar presença no jogo frente ao Uruguai
Ana Cândida Évora vai marcar presença no jogo frente ao Uruguai
Já está! Vozinha está muito perto de cumprir outro sonho. Depois de ter brilhado na estreia de Cabo Verde frente a Espanha, o guarda-redes de 40 anos confessou que o que mais queria era poder ter a mãe nos Estados Unidos a acompanhar o Mundial.
Pois bem, os desejos são ordens para os heróis nacionais. Ana Cândida Évora, mãe do ex-jogador do Desp. Chaves, aterrou esta sexta-feira em Miami, para poder então acompanhar o jogo frente ao Uruguai, deste domingo. Chegou, vestida de rosa e de sorriso na cara, e foi prontamente recebida por membros da FIFA.
Todo o processo foi muito rápido. Ana Cândida Évora, que nunca tinha saído de Cabo Verde, precisou de tratar do passaporte e do visto em tempo recorde. Viajou da ilha da Praia, capital de Cabo Verde, aterrando na tarde desta sexta-feira em solo americano.
Vozinha poderá, assim, cumprir mais um sonho. Terá um emocionante Cabo Verde-Uruguai, deste domingo (23h), em que saberá que poderá contar com o apoio da mãe nas bancadas - ou o inverso caso faça «asneira». Seja o que for, terá quem mais importa a seu lado num dos dias mais importantes da sua vida.