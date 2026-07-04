VÍDEO: o golaço de Sidny que promete ser dos melhores do Mundial
Ala ex-Benfica empatou frente à Argentina no prolongamento com uma obra de arte
Ala ex-Benfica empatou frente à Argentina no prolongamento com uma obra de arte
Que momento - e que golaço! Há poucas palavras para descrever o grande golo que Sidny, ex-Benfica, marcou frente à Argentina - que soube a pouco após a derrota em prolongamento.
Decorria o tempo extra e a seleção sul-americana ia vencendo por 2-1. Do lado esquerdo, o agora jogador do Trabzonspor livrou-se do defensor direto e, já dentro de área, atirou colocado para um autêntico golaço. Que coelho tirado da cartola!
Não é demais lembrar que há um ano Sidny chegava ao Estrela da Amadora oriundo do terceiro escalão alemão. Agora, com o futuro a passar pela Turquia, o ex-Benfica marcou um dos que promete ser dos melhores golos do Mundial 2026.
Ora veja:
QUE PONTAPÉ DE SIDNY LOPES CABRAL 🦈#sporttvportugal #MUNDIALnaSPORTTV #MundialFIFA2026 #Argentina #CaboVerde #betano pic.twitter.com/wNJXFfmuDB— sport tv (@sporttvportugal) July 4, 2026