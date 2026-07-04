Que momento - e que golaço! Há poucas palavras para descrever o grande golo que Sidny, ex-Benfica, marcou frente à Argentina - que soube a pouco após a derrota em prolongamento.

Decorria o tempo extra e a seleção sul-americana ia vencendo por 2-1. Do lado esquerdo, o agora jogador do Trabzonspor livrou-se do defensor direto e, já dentro de área, atirou colocado para um autêntico golaço. Que coelho tirado da cartola!

Não é demais lembrar que há um ano Sidny chegava ao Estrela da Amadora oriundo do terceiro escalão alemão. Agora, com o futuro a passar pela Turquia, o ex-Benfica marcou um dos que promete ser dos melhores golos do Mundial 2026.

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