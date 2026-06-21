Mundial 2026
Há 35 min
VÍDEO: primeiro golo de Cabo Verde em Mundiais foi do meio da rua
Kevin Pina marca de livre direto ao Uruguai e faz história
AC
Kevin Pina marca de livre direto ao Uruguai e faz história
AC
Cabo Verde fez história este domingo! A seleção cabo-verdiana marcou um golo em Mundiais pela primeira vez em toda a sua história, frente ao Uruguai.
O autor deste feito foi Kevin Pina, médio que já jogou em Portugal, na Oliveirense, Anadia, Sertanense e Desp. Chaves.
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Depois de uma falta de Manu Ugarte sobre Telmo Arcanjo, Kevin Pina encarregou-se de bater o livre do meio da rua e surpreendeu Fernando Muslera, guarda-redes uruguaio que também não ficou nada bem na fotografia.
Ora veja:
KEVIN PINAAAA 😱😱😱😱— sport tv (@sporttvportugal) June 21, 2026
ESTÁ FEITO O 1º GOLO DE CABO VERDE EM CAMPEONATOS DO MUNDO 🇨🇻#sporttvportugal #MUNDIALnaSPORTTV #MundialFIFA2026 #Uruguai #CaboVerde #betano pic.twitter.com/HJslQQfRad
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