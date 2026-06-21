Cabo Verde fez história este domingo! A seleção cabo-verdiana marcou um golo em Mundiais pela primeira vez em toda a sua história, frente ao Uruguai.

O autor deste feito foi Kevin Pina, médio que já jogou em Portugal, na Oliveirense, Anadia, Sertanense e Desp. Chaves.

Siga o Uruguai-Cabo Verde AO MINUTO

Depois de uma falta de Manu Ugarte sobre Telmo Arcanjo, Kevin Pina encarregou-se de bater o livre do meio da rua e surpreendeu Fernando Muslera, guarda-redes uruguaio que também não ficou nada bem na fotografia.

Ora veja:

RELACIONADOS
VÍDEO: aí está uma grande candidata a melhor defesa do Mundial 2026
Mbappé: «Messi é o melhor... juntamente com o Cristiano»
De Pelé a Yamal: os 10 jogadores mais novos a marcarem em Mundiais