Cabo Verde fez história este domingo! A seleção cabo-verdiana marcou um golo em Mundiais pela primeira vez em toda a sua história, frente ao Uruguai.

O autor deste feito foi Kevin Pina, médio que já jogou em Portugal, na Oliveirense, Anadia, Sertanense e Desp. Chaves.

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Depois de uma falta de Manu Ugarte sobre Telmo Arcanjo, Kevin Pina encarregou-se de bater o livre do meio da rua e surpreendeu Fernando Muslera, guarda-redes uruguaio que também não ficou nada bem na fotografia.