Em conferência de imprensa na concentração da seleção italiana, Riccardo Calafiori, jogador do Arsenal, abordou o jogo diante da Irlanda do Norte, a contar para o play-off de acesso ao Mundial 2026.

O defesa encarou o jogo da meia-final com confiança, sublinhando a vontade de marcar presença no Campeonato do Mundo.

«A pressão existe, não adianta tentar evitá-la. Todos sabemos o quão importante é para nós qualificarmo-nos para o Mundial. Na medida do possível, não pensamos nisso, já estamos a dois dias do jogo. Estou feliz por jogar, essa é a mensagem que quero transmitir. Vamos tentar desfrutar deste momento e pensar positivamente. Pode ser uma semana em que possamos ficar realmente felizes, porque só pensamos no Mundial», começou por dizer.

De seguida, e talvez a afirmação mais caricata de toda a conferência, o defesa do Arsenal confessou que tem tido uma relação mais próxima com Gattuso - selecionador italiano - do que com a própria mãe.

«Gosto muito da forma de estar que o treinador tem comigo. Nos últimos meses, falei mais com ele do que com a minha mãe. Gattuso esteve sempre presente, mesmo quando eu estive de fora. Veio a Londres jantar, foi bom para estarmos juntos e conversarmos», concluiu.

Itália, recorde-se, joga esta quinta-feira, às 19h45, a meia-final do play-off de acesso diante da Irlanda do Norte. Em caso de vitória, a Squadra Azzurra joga frente ao vencedor do País de Gales-Bósnia.