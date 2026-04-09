Fernando Gomes, presidente do Comité Olímpico de Portugal (COP) e, recorde-se, ex-presidente da Federação Portuguesa de Futebol, mostrou-se confiante relativamente ao sucesso da equipa das Quinas no Mundial 2026.

«Dentro do trabalho que tem sido desenvolvido em termos do reforço e qualidade dos nossos atletas, creio que temos condições para fazer um excelente Mundial», disse, em declarações aos jornalistas na sede do COP.

Embora não considere Portugal o favorito a conquistar o troféu, Fernando Gomes salienta que a formação de Roberto Martínez deve integrar o lote de seleções favoritas.

«Não diria ganhar, porque a linha entre ganhar ou não ganhar é muito fina, mas, pela qualidade e valia da nossa equipa e dos nossos atletas, creio que nós temos condições para ser um dos favoritos, mas não o favorito principal, pois esses são os que já ganharam o Mundial», concluiu.

Ao comando da federação de futebol, Fernando Gomes conquistou o Europeu 2016 e a primeira Liga das Nações, em 2019.