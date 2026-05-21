Maguire confirma ausência no Mundial: «Fiquei em choque...»
Defesa do Manchester United não terá sido convocado por Thomas Tuchel
Harry Maguire confirmou, esta quinta-feira, que estará ausente do Mundial 2026 e fora das opções de Thomas Tuchel.
A notícia estava a ser avançada pela imprensa internacional, contudo a confirmação chegou mesmo pelo próprio através de uma publicação nas redes sociais, onde o central confessa estar «chocado e desolado». A convocatória da seleção inglesa, recorde-se, só será anunciada nos próximos dias.
«Estava confiante de que poderia ter desempenhado um papel importante este verão pela minha seleção, depois da época que tive. Fiquei chocado e desolado com a decisão. Nada me deu mais prazer do que vestir aquela camisola e representar o meu país ao longo dos anos. Desejo aos jogadores tudo de bom para este verão», por ler-se na publicação.
Inglaterra está no Grupo L, juntamente com a Croácia, Gana e Panamá.
Ora veja a publicação:
I was confident I could of played a major part this summer for my country after the season I’ve had. I’ve been left shocked and gutted by the decision.— Harry Maguire (@HarryMaguire93) May 21, 2026
I’ve loved nothing more than putting that shirt on and representing my country over the years.
I wish the players, all the… pic.twitter.com/9X7asAkCFF