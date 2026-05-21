Harry Maguire confirmou, esta quinta-feira, que estará ausente do Mundial 2026 e fora das opções de Thomas Tuchel.

A notícia estava a ser avançada pela imprensa internacional, contudo a confirmação chegou mesmo pelo próprio através de uma publicação nas redes sociais, onde o central confessa estar «chocado e desolado». A convocatória da seleção inglesa, recorde-se, só será anunciada nos próximos dias.

«Estava confiante de que poderia ter desempenhado um papel importante este verão pela minha seleção, depois da época que tive. Fiquei chocado e desolado com a decisão. Nada me deu mais prazer do que vestir aquela camisola e representar o meu país ao longo dos anos. Desejo aos jogadores tudo de bom para este verão», por ler-se na publicação. 

Inglaterra está no Grupo L, juntamente com a Croácia, Gana e Panamá.

