A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciou, esta sexta-feira, que a lista de convocados do Brasil para o Mundial 2026 será divulgada no dia 18 de maio.

Na convocatória de Carlo Ancelotti, treinador da seleção brasileira, a maior dúvida continua a recair na presença de Neymar, uma vez que o avançado do Santos não foi, recorde-se, convocado na última paragem FIFA para os compromissos de seleções.

O comunicado da CBF confirma, também, que o Brasil vai arrancar o estágio para o Mundial 2026 no centro de treinos de alto rendimento da Confederação Brasileira de Futebol, a 100 quilómetros do Rio de Janeiro.

Antes do início do Campeonato do Mundo, a formação orientada por Ancelotti tem um particular marcado frente ao Panamá, a 31 de maio, no Estádio Maracanã, e frente ao Egito, a 6 de junho, em Cleveland, no Estados Unidos

A seleção brasileira, recorde-se, integra o Grupo C, juntamente com Marrocos, Haiti e Escócia.