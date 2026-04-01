As vagas para o Mundial 2026 realizado nos Estados Unidos, Canadá e México estão fechadas. No lote das 48 seleções, existem quatro estreias em Campeonatos do Mundo e dois regressos com mais 50 anos.

Se, por um lado, existem novatos nestas andanças, os veteranos voltam a picar o ponto, mas ninguém o pica como Brasil, que participou em todas as edições (!). Os «Canarinhos» também ocupam o lugar de recordistas de títulos conquistados (cinco vezes). Por sua vez, a Argentina - menos quatro participações que os brasileiros - entra no Mundial para defender o troféu conquistado em 2022.

Já a Itália, orquestrada por Gattuso, volta a escorregar e falha o terceiro Mundial consecutivo. Com 18 presenças em fases finais da competição e quatro títulos conquistados, a «Squadra Azzurra» volta a desiludir.

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