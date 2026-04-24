Mundial 2026
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Mundial2026: FIFA vende bilhetes para a final por cerca de dois milhões de euros
Os quatro bilhetes vendidos a esse valor são para uma bancada atrás de uma das balizas do MetLife Stadium
AL
Os quatro bilhetes vendidos a esse valor são para uma bancada atrás de uma das balizas do MetLife Stadium
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A FIFA colocou, esta sexta-feira, quatro bilhetes à venda para a final do Mundial 2026 por 2,3 milhões de dólares cada, o que corresponde a cerca de dois milhões de euros.
Os quatro bilhetes são para uma bancada que fica atrás de uma das balizas do MetLife Stadium, em Nova Jérsia, localizando-se no piso inferior. A final, recorde-se, está marcada para dia 19 de julho.
Já os bilhetes mais baratos para o jogo que coroará o Campeão do Mundo, estão a ser vendidos a dez mil dólares (cerca de 8.500 mil euros).
Apesar da FIFA não controlar o preço de revenda, recebe cerca de 15 por cento da compra e a mesma percentagem do valor conseguido pelo vendedor.
Portugal está inserido no Grupo K, juntamente com a RD Congo, Uzbequistão e Colômbia.
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