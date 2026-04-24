A FIFA colocou, esta sexta-feira, quatro bilhetes à venda para a final do Mundial 2026 por 2,3 milhões de dólares cada, o que corresponde a cerca de dois milhões de euros.

Os quatro bilhetes são para uma bancada que fica atrás de uma das balizas do MetLife Stadium, em Nova Jérsia, localizando-se no piso inferior. A final, recorde-se, está marcada para dia 19 de julho.

Já os bilhetes mais baratos para o jogo que coroará o Campeão do Mundo, estão a ser vendidos a dez mil dólares (cerca de 8.500 mil euros).

Apesar da FIFA não controlar o preço de revenda, recebe cerca de 15 por cento da compra e a mesma percentagem do valor conseguido pelo vendedor.

Portugal está inserido no Grupo K, juntamente com a RD Congo, Uzbequistão e Colômbia.