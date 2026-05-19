OFICIAL: Escócia anuncia convocados para o Mundial2026
Formação britânica integra o Grupo C, juntamente com o Brasil, Marrocos e Haiti
Formação britânica integra o Grupo C, juntamente com o Brasil, Marrocos e Haiti
A Escócia anunciou, esta terça-feira, os 26 jogadores que Steve Clarke vai levar para disputar o Mundial 2026.
Após uma ausência de 28 anos, a formação britânica voltou ao palco do Campeonato do Mundo ao vencer a Dinamarca por 4-2, num jogo que contou, recorde-se, com uma bicicleta «à Ronaldo».
Com nove presenças em Mundiais (1954, 1958, 1974, 1978, 1982, 1986, 1990, 1998, 2026), a Escócia vai procurar ultrapassar a malapata da fase de grupos e chegar às rondas eliminares - algo nunca conseguido pelo Tatan Army. Para isso, terá de se superiorizar ao Brasil, Marrocos e Haiti no Grupo C.
Veja a convocatória da Escócia:
Guarda-redes: Craig Gordon, Angus Gunn e Liam Kelly.
Defesas: Grant Hanley, Jack Hendry, Aaron Hickey, Dom Hyam, Scott McKenna, Nathan Patterson, Anthony Ralston, Andy Robertson, John Souttar e Kieran Tierney.
Médios: Ryan Christie, Findlay Curtis, Lewis Ferguson, Ben Gannon-Doak, Billy Gilmour, John McGinn, Kenny McLean e Scott McTominay.
Avançados: Ché Adams, Lyndon Dykes, George Hirst, Lawrence Shankland e Ross Stewart.
Your 26-strong Scotland squad heading to the @FIFAWorldCup 🏴— Scotland National Team (@ScotlandNT) May 19, 2026
➡️ Read more: https://t.co/BuZ2ubTegE#FIFAWorldCup pic.twitter.com/9WOjn1teaL