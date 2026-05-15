O Japão anunciou, esta sexta-feira, a convocatória do Mundial 2026 e Hidemasa Morita volta a ficar de fora das opções do treinador.

Tal como já havia acontecido nos jogos de março, o médio do Sporting volta a não ser convocado para representar a seleção japonesa. Além de Morita, Mitoma, do Brighton, e Minamino, do Mónaco, não vão jogar o Campeonato do Mundo por lesão e por escolha do treinador, respetivamente. 

O Japão, recorde-se, integra o Grupo F, juntamente com Países Baixos, Tunísia e Suécia.

Confira a lista completa de convocados do Japão para o Mundial 2026:

Guarda-redes:

Tomoki  Hayawaka

Keisuke Osako

Zion Suzuki

Defesas:

Yuto Nnagatomo

Shogo Taniguchi

Kou Itakura

Tsuyoshi Watanabe

Takehiro Tomiyasu

Hiroki Ito 

Ayumu Seko

 Yukinari  Sugawara

Junnosuke Suzuki

Médios e avançados:

Wataru  Endo 

 Junya Ito

Daichi Kamada 

 Koki  Ogawa

Daizen Maeda

Ritsu Doan

Ayase Ueda

Ao Tanaka

Keito Nakamura 

Kaishu Sano

Takefusa  Kubo

Yuito Suzuki 

Kento Shiogai

Keisuke Goto

