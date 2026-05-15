OFICIAL: Morita fica de fora do Mundial 2026
Médio volta a não fazer parte das opções do treinador
O Japão anunciou, esta sexta-feira, a convocatória do Mundial 2026 e Hidemasa Morita volta a ficar de fora das opções do treinador.
Tal como já havia acontecido nos jogos de março, o médio do Sporting volta a não ser convocado para representar a seleção japonesa. Além de Morita, Mitoma, do Brighton, e Minamino, do Mónaco, não vão jogar o Campeonato do Mundo por lesão e por escolha do treinador, respetivamente.
O Japão, recorde-se, integra o Grupo F, juntamente com Países Baixos, Tunísia e Suécia.
Confira a lista completa de convocados do Japão para o Mundial 2026:
Guarda-redes:
Tomoki Hayawaka
Keisuke Osako
Zion Suzuki
Defesas:
Yuto Nnagatomo
Shogo Taniguchi
Kou Itakura
Tsuyoshi Watanabe
Takehiro Tomiyasu
Hiroki Ito
Ayumu Seko
Yukinari Sugawara
Junnosuke Suzuki
Médios e avançados:
Wataru Endo
Junya Ito
Daichi Kamada
Koki Ogawa
Daizen Maeda
Ritsu Doan
Ayase Ueda
Ao Tanaka
Keito Nakamura
Kaishu Sano
Takefusa Kubo
Yuito Suzuki
Kento Shiogai
Keisuke Goto
🔹𝗦𝗔𝗠𝗨𝗥𝗔𝗜 𝗕𝗟𝗨𝗘🔹— サッカー日本代表 🇯🇵 (@jfa_samuraiblue) May 15, 2026
