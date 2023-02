O Conselho da FIFA confirmou nesta terça-feira que os organizadores do Mundial 2026 - Canadá, México e Estados Unidos - qualificam-se automaticamente para a fase final do torneio.

Com a organização do Mundial partilhada por três países, a questão foi levantada, mas a FIFA manteve a tradição e abriu caminho para o trio.

As vagas para os três organizadores serão deduzidas do leque de seis disponível para a Concacaf. Assim, apenas três seleções irão garantir o apuramento através da fase de qualificação da Confederação de Futebol da América do Norte, Central e Caribe.