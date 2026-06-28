EUSTÁQUIO! Assim, em caixa alta, porque foi o jogador do FC Porto que abriu caminho para o Canadá chegar, pela primeira vez, aos oitavos de final de um Campeonato do Mundo, com um pontapé à entrada da área já para lá do minuto noventa. Enorme festa dos co-anfitriões que vão, agora, aguardar pelo desfecho do Países Baixos-Marrocos para saberem com quem vão jogar na próxima fase. Desilusão para os Bafana Bafana que já estavam a preparar a equipa para o prolongamento que não chegou a existir.

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Um jogo histórico para as duas seleções que chegaram pela primeira vez a uma fase a eliminar, mas também por ser a primeira vez que um anfitrião, neste caso o Canadá, jogou fora de casa numa fase final. O segundo lugar no Grupo B desviou os canadianos de casa para Los Angeles, para o espetacular Sofi Stadium, um recinto moderno, fechado e, esta noite, com um ambiente especular, decorado com as cores das duas seleções.

Ao primeiro apito de João Pinheiro, o árbitro deste jogo, o Canadá partiu para o ataque, enquanto a África do Sul recuou para a sua defesa. Não foi preciso esperar muitos minutos para se perceber a tendência deste jogo, com os canadianos a assumirem a iniciativa, com mais posse de bola, e a África do Sul a encolher-se, para depois esticar-se em transições rápidas, quase sempre com bolas longas a explorar a velocidade de Apollis, Maseko e Mofokeng.

O Canadá entrou no jogo claramente mais confiante, com mais posse de bola e a conseguir, desde logo, mais profundidade, sobretudo pela esquerda. No entanto, bastaram duas transições rápidas dos Bafana Bafana para colocar o anfitrião em sentido. O Canadá continuou com mais bola, mas agora corria menos riscos, isto é, atacava com menos jogadores. A África do Sul, por seu lado, defendia com quase toda a gente e, quanto tinha a bola, subia em bloco, chegando com muitos jogadores à área de Crépeu.

Duas equipas que, na primeira fase, conheceram os três resultados possíveis, perderam, empataram e venceram, mas agora, no mata-mata, tiveram mais cautelas. Um golo podia ditar o desfecho desta eliminatória, tal o equilíbrio em campo e as duas seleções, depois de tentarem surpreender o adversário, refrearam o ritmo de jogo.

O Canadá ainda voltou a acelerar na ponta final da primeira parte e esteve muito perto de abrir o marcador. Canto de Eustáquio [marcou todos] da esquerda, cabeça de Bombito e, com Williams batido, Modiba salvou sobre a linha fatal. O Canadá ainda fez mais dois remates, mas foram intercetados pelos incansáveis centrais sul-africanos que deram os corpos às balas. Um final de primeira parte frenético, o Canadá ainda pediu um penálti, por alegada falta sobre Laryea, mas João Pinheiro, depois de ouvir o VAR, mandou seguir e apitou para o intervalo.

A segunda parte começou com um ritmo mais baixo, com a África do Sul a procurar rodar a bola a toda a largura do terreno, procurando desfazer a coesão defensiva dos canadianos e Appollis esteve muito perto de marcar, com um remate de longe que levou a bola a passar muito perto do poste. O Canadá demorou a recuperar as rédeas do jogo, mas também ameaçou a abertura do marcador, numa rápida transição de Oluwaseyi, mas Maseko cortou o lance, depois de uma espetacular recuperação, e Mbokazi afastou o perigo, quando Jonathan Davies chegava numa segunda vaga.

A pausa para hidratação voltou a quebrar o ritmo de jogo numa altura em que as duas equipas voltavam a jogar com cautelas, isto é, atacavam com três ou quatro jogadores, mas raramente desfaziam a estrutura defensiva. Os adeptos do Canadá voltaram a animar-se quando Alphonso Davies, o capitão do Canadá, ainda sem minutos neste Mundial, apareceu junto à linha para ir a jogo. O anfitrião voltou a crescer no jogo e voltou a ameaçar o golo, num remate de Promise David e depois noutro de Jonathan David.

A África do Sul, nesta altura, começava a evidenciar algum desgaste físico e já não conseguia aplicar aquelas transições que tinham assustado o Canadá na primeira parte, mas Appolis aina voltou a testar o seu forte remate de meia distância e obrigou Crépeu a aplicar-se mais uma vez.

O jogo parecia encaminhar-se definitivamente para o primeiro prolongamento deste Mundial e a África do Sul fez mais três alterações nesse sentido, quando o Canadá, já depois do minuto 90, chegou ao golo. Shaffelburg desceu pela direita e cruzou largo, Sitthole cortou de cabeça para a entrada da área e Eustáquio recebeu no peito para depois atirar para o findo das redes.

Estava feito. O Canadá é a primeira equipa a marcar lugar nos oitavos de final onde irá defrontar o vencedor do duelo entre os Países Baixos e Marrocos.

Figura: incontornavelmente, Eustáquio!

Com Alphonso Davies ainda limitado, Stephen Eustáquio é a grande figura deste Canadá. O médio do FC Porto, cedido a Los Angeles FC, deixou a sua marca bem vincada neste jogo, estabelecendo a ligação entre setores e assumindo praticamente todos os lances de bola parada. Uma das melhores oportunidades do Canadá antes do golo surge precisamente de um canto do médio portista. Depois decidiu a eliminatória com um pontapé decisivo, mas isso é o momento do jogo.

Momento do jogo: Eustáquio carimba passaporte para os «oitavos»

Já caminhávamos para o minuto 90+2 e estava toda a gente à espera do primeiro prolongamento deste Mundial, até porque João Pinheiro tinha dado apenas cinco minutos de compensação. A África do Sul também já se estava a preparar para o tempo extra e Hugo Broos fez mais três alterações nesse sentido, quando Eustáquio ganhou uma bola afasta Yaya Sithole, outro jogador bem conhecido do futebol português, controlou-a com o peito e rematou para o fundo das redes. O Canadá tinha via aberta para os oitavos de final.