VÍDEO: jogador do Canadá sofre lesão arrepiante e diz adeus ao Mundial
Ismael Koné ficou com a perna em muito mau estado no jogo com o Qatar
Ismael Koné ficou com a perna em muito mau estado no jogo com o Qatar
O Canadá-Qatar desta quinta-feira reservou a lesão mais grave até ao momento no Mundial 2026. Ainda nos primeiros minutos da segunda parte, Ismael Koné foi o protagonista de imagens arrepiantes.
O internacional canadiano, após uma entrada de Assim Madibo, sofreu uma fratura exposta na perna esquerda, na zona do tornozelo. Apercebendo-se de imediato do estado na perna, Koné ficou em estado de choque, assim como colegas e adversários.
Ainda houve um momento de confusão entre elementos das duas equipas devido às consequências da entrada de Madibo, que posteriormente viu cartão vermelho e deixou os qataris reduzidos a nove (Homam Ahmed tinha sido expulso aos 31 minutos). Madibo ficou também completamente desolado e saiu em lágrimas, ao ver o estado de Koné.
O jogador do Canadá, porém, recebeu muito apoio das bancadas e, ao ser transportado de maca, acenou para os adeptos presentes nas bancadas, sendo certo que não voltará a atuar neste Mundial.
Instantes depois, Nathan Saliba, que tinha entrado para o lugar de Koné, marcou o quarto golo do Canadá e festejou erguendo uma camisola do colega de equipa.
Koné sofreu uma lesão arrepiante que valeu a expulsão a Madibo 😵— sport tv (@sporttvportugal) June 18, 2026
À saída de campo o jogador canadiano tranquilizou os adeptos da casa 🙌#sporttvportugal #MUNDIALnaSPORTTV #MundialFIFA2026 #Canadá #Catar pic.twitter.com/60Qygoy808