O Canadá-Qatar desta quinta-feira reservou a lesão mais grave até ao momento no Mundial 2026. Ainda nos primeiros minutos da segunda parte, Ismael Koné foi o protagonista de imagens arrepiantes.

O internacional canadiano, após uma entrada de Assim Madibo, sofreu uma fratura exposta na perna esquerda, na zona do tornozelo. Apercebendo-se de imediato do estado na perna, Koné ficou em estado de choque, assim como colegas e adversários.

Ainda houve um momento de confusão entre elementos das duas equipas devido às consequências da entrada de Madibo, que posteriormente viu cartão vermelho e deixou os qataris reduzidos a nove (Homam Ahmed tinha sido expulso aos 31 minutos). Madibo ficou também completamente desolado e saiu em lágrimas, ao ver o estado de Koné.

O jogador do Canadá, porém, recebeu muito apoio das bancadas e, ao ser transportado de maca, acenou para os adeptos presentes nas bancadas, sendo certo que não voltará a atuar neste Mundial.

Instantes depois, Nathan Saliba, que tinha entrado para o lugar de Koné, marcou o quarto golo do Canadá e festejou erguendo uma camisola do colega de equipa.

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