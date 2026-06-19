Estamos a exatamente uma semana desde o começo do Mundial 2026 e já foram mostrados mais cartões vermelhos do que em toda a edição de 2022, em Qatar. João Pinheiro, único árbitro português na competição, contribuiu para esse mesmo número.

Foram realizados, até então, 25 jogos - tendo registados seis cartões vermelhos - mais dois do que durante todo o Mundial 2022, que teve 64 jogos. Tudo começou no jogo inaugural, entre México e África do Sul, que contabilizou logo três expulsões. Yaya Sithole, médio do Tondela, foi o primeiro a ver um vermelho neste Mundial.

As outras duas expulsões até então foram realizadas esta quinta-feira, dia 18 de junho. Primeiro, no jogo entre Suíça e Bósnia-Herzegovina, apitado por João Pinheiro, o árbitro português expulsou Tarik Muharemovic, defesa do Sassuolo.

O quinto amarelo foi mostrado no jogo entre Canadá e Qatar, Homam Ahmed, dos espanhóis do Cultural Leonesa, foi expulso aos 34 minutos. No mesmo jogo foi mostrado o sexto vermelho, a Assim Madibo, depois de uma entrada duríssima sobre Koné.

Assim, o Mundial 2026 regista já seis expulsões, duas a mais do que toda a edição de 2022, sendo que há muitos grupos que ainda não iniciaram, sequer, os jogos da segunda jornada.