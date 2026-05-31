Lukas Hornicek, guarda-redes do Sp. Braga, foi este domingo confirmado na convocatória final da Chéquia para a fase final da prova, horas depois de se ter estreado pela seleção principal.

O guarda-redes de 23 anos alinhou os 90 minutos no triunfo da Chéquia sobre o Kosovo (2-1), em Praga, num jogo de preparação, e convenceu o selecionador Miroslav Koubek a mantê-lo entre os 26 eleitos para o Campeonato do Mundo.

Hornicek fazia parte de uma pré-lista inicial de 54 jogadores, entretanto reduzida primeiro para 29 e agora fechada na convocatória definitiva. Pavel Bucha, Tomás Ladra e Christophe Kabongo acabaram por ficar de fora.

O guarda-redes do Sp. Braga é um dos nove convocados que atuam fora da Chéquia. Na lista surge também David Jurásek, antigo jogador do Benfica. A Chéquia regressa ao Mundial pela primeira vez desde 2006 e vai integrar o Grupo A, juntamente com o coanfitrião Mexico, a África do Sul e Coreia do Sul.