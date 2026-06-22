Pouco antes de o troféu do Mundial ser entregue ao capitão triunfante de uma das equipas no MetLife Stadium, a 19 de julho, será entregue uma reluzente Bota de Ouro ao melhor marcador do torneio.

Só que, com base no que se viu até agora, na verdade ela devia ser cor-de-rosa.

Os EUA, o Canadá e o México acabaram por acolher este verão, sem o pretendem, o "Mundial Fúcsia", já que vários tons de rosa vivo adornaram dezenas de chuteiras ao longo da ronda inicial de jogos.

Foi um tom estabelecido logo desde o início, já que no jogo de abertura entre o México e a África do Sul, todos os 22 jogadores titulares de ambas as equipas, com exceção de três, pisaram o sagrado relvado esmeralda do Estádio Azteca com algum tipo de calçado rosa.

A seleção do México posa para uma fotografia antes do jogo de abertura do Mundial contra a África do Sul. David Ramos/Getty Images

A tendência tem-se mantido desde então, impulsionada tanto pelas maiores estrelas do torneio — sejam elas Kylian Mbappé ou Erling Haaland — como pelas nações mais pequenas, com grande parte dos plantéis de Cabo Verde e Curaçao a adotarem igualmente a mesma paleta de cores.

Lançar uma marca

Para quem está atento às tendências no mundo do vestuário de futebol, o que ia acontecer já era previsível antes mesmo de a bola ter sido pontapeada.

A Adidas, a Nike, a Puma, a New Balance e a Skechers — que só lançou a sua primeira gama de sapatilhas de futebol em 2023 e tem como rosto o avançado inglês Harry Kane — revelaram novas linhas de sapatilhas antes do torneio.

Os nomes de cada tonalidade variaram consoante a marca, desde o "Solar Turbo" da Adidas ao "Rosa Veneno" da Puma, mas as semelhanças eram impressionantes. A razão pela qual tantos fabricantes do mundo do futebol apostaram simultaneamente no rosa é um pouco menos óbvia, explica Rob Sheldon, diretor de produto de futebol da New Balance.

Para começar, as cores vivas aumentam a visibilidade – não apenas para os jogadores que procuram encontrar-se uns aos outros no meio do caos de um jogo do Mundial, mas também para as marcas que procuram atrair os olhares de milhões de adeptos para o seu logótipo.

O espanhol Marc Cucurella salta por cima do cabo-verdiano Ryan Mendes durante o jogo do Grupo H do Campeonato do Mundo de Futebol entre Espanha e Cabo Verde, em Atlanta, a 15 de junho de 2026. AP Photo/Jacob Kupferman

No entanto, as estrelas do futebol moderno são também as suas próprias marcas pessoais. Com cinco dos embaixadores da New Balance a participarem no torneio — Eberechi Eze (Inglaterra), Bukayo Saka (Inglaterra), Endrick (Brasil), Timothy Weah (EUA) e Yan Diomande (Costa do Marfim) —, que somam 32 milhões de seguidores no Instagram, expressar confiança e personalidade é agora uma consideração fundamental no design das chuteiras.

"O que se está a ver neste Mundial é a convergência de duas tendências", afirma Sheldon à CNN.

"Os atletas exigem o calçado de desempenho mais avançado disponível e procuram, cada vez mais, produtos que reflitam a sua individualidade."

A metodologia da New Balance encontra eco nos seus rivais da Nike, que afirmam ter havido um aumento da procura por cores mais ousadas, tanto por parte dos atletas como dos consumidores.

"A nossa abordagem consistiu em concentrar-nos nas cores mais vivas, naquelas que realmente amplificam essa confiança, e o rosa é uma delas", afirma Odinga Nimako, diretor de gestão de produto da Nike Football Footwear, ao The Athletic.

"O que ouvimos sempre dos nossos consumidores e atletas é que, quando se usa uma cor como o rosa, que é tão chamativa e brilhante, é como se… fosse preciso ser realmente bom para usar estas cores também. Ao mesmo tempo, tem havido também um nível de aceitação do rosa que faz com que não seja uma cor demasiado de nicho para as pessoas; ela atrai um público alargado.

O norueguês Erling Haaland comemora o primeiro golo da sua equipa durante o jogo do Grupo I do Campeonato do Mundo de futebol entre o Iraque e a Noruega, em Foxborough, Massachusetts, perto de Boston, a 16 de junho de 2026. AP Photo/Martin Meissner

Sheldon defende, no entanto, que o estilo nunca se sobreporá à essência no que diz respeito ao design das chuteiras.

"Nenhum jogador entra num campo do Mundial por causa da cor da pintura", acrescenta. "Entram porque a chuteira os ajuda a ter um desempenho ao mais alto nível. A cor é simplesmente a parte mais visível de uma história de produto muito mais profunda."

Previsão do rosa

Se aprofundarmos um pouco mais, surge outra possível explicação para a abundância de rosa no torneio.

Já em maio de 2024, a WGSN, empresa especializada em previsão de tendências de consumo, selecionou cinco cores-chave que, segundo as suas previsões, se destacariam em 2026. Em segundo lugar, logo a seguir ao "Transformative Teal", estava um tom "estimulante e inebriante" que se situava entre o rosa e o roxo: o "Electric Fuchsia".

Prevendo uma mudança nas exigências dos consumidores no sentido de "otimismo, visibilidade e autoexpressão", a WGSN viu a sua previsão confirmada no maior palco do desporto. O rosa vivo representa agora 48,2% de todas as chuteiras cor-de-rosa e ganhou 1,1% da composição total de cores das chuteiras de futebol, de acordo com a empresa.

"Numa economia desportiva liderada pelos atletas, a cor tornou-se moeda comercial", afirma Madeline Chant, associada de dados da WGSN, num comunicado de imprensa.

"Faz mais do que decorar um produto: transforma (chuteiras), equipamentos e acessórios em sinais culturais."

Os jogadores de Portugal comemoram o primeiro golo do jogo do Grupo K do Campeonato do Mundo de futebol entre Portugal e o Congo, em Houston, a 17 de junho de 2026. AP Photo/Eric Smith

Será exagerado dizer que os fabricantes de equipamento de futebol estão todos a beber da mesma fonte de ideias? Não necessariamente, segundo o famoso designer de calçado Christian Tresser, cuja carreira o levou a ocupar cargos de designer sénior no futebol — e, em particular, para os Campeonatos do Mundo — na Nike, na Adidas e na Reebok.

"É isto que acontece quando o marketing e a análise de tendências consultam e utilizam as mesmas fontes", afirmou à revista britânica GQ no início desta semana.

Quaisquer que sejam as razões, o resultado é um tanto irónico. Quando tantos jogadores vestem o rosa, as chuteiras mais visíveis no torneio deste ano são, sem dúvida, aquelas salpicadas de qualquer outra cor.

É certo que Lionel Messi sempre teve tendência para atrair mais olhares do que qualquer outro jogador, mas o ícone argentino assumiu a liderança inicial da Bota de Ouro — embora tenha sido ultrapassado desde então — depois de marcar três golos contra a Argélia com as suas chuteiras Adidas personalizadas "El Último Tango", que apresentam os tons de azul-claro e branco da sua seleção.

O capitão da seleção dos EUA, Christian Pulisic, adotou um esquema de cores semelhante com as suas chuteiras exclusivas da Puma, salpicadas de estrelas, no jogo contra o Paraguai.

Para a grande maioria das estrelas deste Mundial, porém, o relvado é um palco para o rosa.

O argentino Lionel Messi comemora o segundo golo da sua equipa durante o jogo do Grupo J do Campeonato do Mundo de futebol entre a Argentina e a Argélia, em Kansas City, Missouri, a 16 de junho de 2026. AP Photo/Reed Hoffmann

Artigo originalmente publicado aqui pela CNN Internacional, parceira da CNN Portugal e do Mais Futebol.