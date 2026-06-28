Néstor Lorenzo, em declarações na conferência de imprensa, após o nulo entre Colômbia e Portugal, na última jornada do Grupo K do Mundial 2026:

«São jogos contra grandes equipas e jogadores de elite. O empate servia para ficar em primeiro, mas tentámos ganhar. O rendimento foi muito bom, apesar de falharmos na finalização.

A equipa esteve à altura de jogar contra um grande rival e um candidato e penso que o fez da melhor maneira.»

Gana nos 16 avos de final

«Conheço pouco do Gana nos dias de hoje. Sei que é boa equipa, conheço jogadores que estão em alguns clubes da Europa e vai ser com certeza um jogo difícil.

Estamos a crescer como equipa de forma sustentável e estou muito satisfeito com isso.»

Desempenho de James Rodríguez

«O James [Rodríguez] é um grande jogador, um símbolo da seleção. Dá tudo pela equipa. Continua a mostrar competitividade, qualidade e é um grande capitão. Vai jogar o que entendermos, mas tem sempre um compromisso elevado.»

Objetivos no Mundial

«Acredito que os adeptos estão esperançados. Nós também temos essa esperança, mas queremos ir jogo a jogo. Este jogo mostrou que respondemos bem a um jogo de exigência.»

Mudanças no onze

«Decidimos refrescar os laterais e, já estando apurados, fizemos essas alterações, porque é uma posição muito exigente na nossa equipa. O mesmo aconteceu com [Luis] Suárez, que também foi sujeito a um grande esforço nos primeiros jogos e tinha um ligeiro problema num ombro.»