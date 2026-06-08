A Colômbia, adversária de Portugal no Mundial, venceu na madrugada desta segunda-feira a Jordânia (2-0), seleção que também irá participar no Campeonato do Mundo.

No Snapdragon Stadium, em San Diego, Luis Suarez (Sporting) foi titular. Já Richard Ríos (Benfica) saltou do banco ao intervalo.

O jogo ficou marcado pelo bis de Jhon Arias, avançado que é treinado por Abel Ferreira no Palmeiras.

O ex-Wolverhampton abriu as contas do jogo ainda antes do intervalo (41m). Dez minutos volvidos no segundo tempo bisou (55m) para fixar o 2-0 final.

Com esta vitória, a Colômbia não sabe perder na preparação para o Mundial - já depois do triunfo frente à Costa Rica (3-1). A estreia está marcada para o dia 18, frente ao Uzbequistão.

A Jordânia, por sua vez, perde o segundo jogo seguido - depois da goleada frente à Suíça (4-1). A estreia no Mundial decorre no dia 17 frente à Áustria.