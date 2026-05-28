Luis Suárez chegou, esta quinta-feira, à Colômbia para o estágio de preparação rumo ao Mundial 2026.

Através das redes sociais, os «cafeteros» partilharam uma fotografia do avançado leonino, juntamente com o compatriota Jhon Arías, ambos convocados para a competição mais importante de seleções. Recorde-se que a Colômbia integra o Grupo K, juntamente com Portugal, RD Congo e Uzbequistão.