Mundial 2026
Há 1h e 13min
Atenção, Sporting: Luis Suárez já está na concentração da Colômbia
Avançado leonino vai defrontar Portugal na fase de grupos do Mundial 2026
DIM
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DIM
Luis Suárez chegou, esta quinta-feira, à Colômbia para o estágio de preparação rumo ao Mundial 2026.
Através das redes sociais, os «cafeteros» partilharam uma fotografia do avançado leonino, juntamente com o compatriota Jhon Arías, ambos convocados para a competição mais importante de seleções. Recorde-se que a Colômbia integra o Grupo K, juntamente com Portugal, RD Congo e Uzbequistão.
📸 ¡𝐋𝐚 𝐝𝐞𝐥𝐚𝐧𝐭𝐞𝐫𝐚 𝐌𝐮𝐧𝐝𝐢𝐚𝐥𝐢𝐬𝐭𝐚 viene llegando 𝐜𝐨𝐧 todo el 𝐎𝐑𝐆𝐔𝐋𝐋𝐎 𝐂𝐎𝐋𝐎𝐌𝐁𝐈𝐀𝐍𝐎! 🫶— Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) May 28, 2026
𝐂𝐨𝐧 𝐧𝐨𝐬𝐨𝐭𝐫𝐨𝐬 𝐋𝐮𝐢𝐬 𝐲 𝐉𝐡𝐨𝐧 🤙#ConOrgulloColombiano🇨🇴 pic.twitter.com/bI6jXsLxS2
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