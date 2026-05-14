Luis Suárez e Richard Ríos integram a pré-convocatória da Colômbia para o Mundial 2026, onde os «cafeteros» irão defrontar Portugal.

O selecionador Néstor Lorenzo anunciou, esta quinta-feira, os 55 jogadores que estão pré-convocados, entre os quais o avançado do Sporting e o médio do Benfica.

Em época de estreia no Sporting, Suárez já leva 36 golos em 51 jogos. Ríos, também a cumprir a primeira época em Portugal, tem sete golos e seis assistências em 44 partidas.

Os dois jogadores que atuam em Portugal são habituais titulares da Colômbia, mas a grande figura da lista, que ainda será reduzida para 26 nomes, é Luis Díaz.

Antes do Mundial, a Colômbia irá defrontar Costa Rica e Jordânia em jogos de preparação. Os colombianos iniciam, depois, a competição diante do Usbequistão, jogam ainda com a República Democrática do Congo e, na última jornada do Grupo K, defrontam a seleção portuguesa.