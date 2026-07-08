Declarações de Néstor Lorenzo, selecionador da Colômbia, depois da eliminação diante a Suíça nas grandes penalidades, nos oitavos de final do Mundial 2026:

Análise da partida

«Faltou-nos marcar golos. Sabíamos que seria um jogo bastante fechado, muito tático e equilibrado. De qualquer forma, merecíamos um pouco mais nos 90 minutos pelas nossas intenções e pelos remates que fizemos. À medida que a partida avançava, as equipas foram perdendo energia e isso levou aos penáltis.»

Ineficácia de Luis Díaz e Luis Suárez

«Eles marcam e são goleadores nos seus campeonatos. Não há nada a criticar. Às vezes, a bola entra. Outras vezes, não. Isso também depende dos guarda-redes adversários e esta prova tem-nos mostrado uma qualidade impressionante nessa posição.»

Impacto da ausência de golos na equipa

«A falta de golos tem-nos afetado bastante em certos momentos. Lembro-me de alguns jogos de qualificação, em que estávamos com dificuldades para marcar, criávamos oportunidades e a bola simplesmente não entrava. Interessa-me ver a equipa a jogar bem e a criar oportunidades. Tivemos 17 finalizações, o que é muito. Como não concretizámos, pagámos o preço.»