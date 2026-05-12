Falta cerca de um mês para o arranque do Mundial 2026 e já há seleções com convocatórias confirmadas.

A Bósnia e Herzegovina foi a primeira seleção a confirmar a lista, que conta com Amar Dedic, lateral-direito do Benfica. Esta terça-feira, a Suécia também apresentou os 26 nomes, sendo Gustaf Lagerbielke, do Sp. Braga, um deles.

Além destes, que têm presença assegurada no Mundial, há uma dezena de jogadores que alinham na Liga e já foram incluídos na lista alargada de pré-convocados das respetivas seleções.

Confira, na galeria associada, os jogadores do campeonato português já pré-convocados para o Mundial.