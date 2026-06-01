O Paraguai anunciou esta segunda-feira os 26 nomes que vão marcar presença no próximo Campeonato do Mundo, que vai decorrer nos Estados Unidos, México e Canadá.

A seleção sul-americana regressa à máxima competição de futebol pela primeira vez desde 2010.

O Paraguai está inserido no grupo D juntamente com os Estados Unidos, Austrália e Turquia. A estreia é diante dos norte americanos já no dia 13 de junho, às 02h.

Confira aqui a convocatória do Paraguai para o Mundial 2026:

Guarda-redes: Orlando Gill, Roberto Jr. Fernández, Gastón Olveira.

Defesas: Juan José Cáceres, José Canale, Fabián Balbuena, Omar Alderete, Gustavo Gómez, Alexandro Maidana, Junior Alonso, Gustavo Velázquez.

Médios: Braian Ojeda, Damián Bobadilla, Andrés Cubas, Diego Gómez Gómez, Alejandro Romero Gamarra, Mauricio Prado, Matías Galarza, Ramón Sosa, Gustavo Caballero.

Avançados: Miguel Almirón, Gabriel Ávalos, Isidro Pitta, Álex Arce, Julio Enciso e Antonio Sanabria.

